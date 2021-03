Rode Duivels zonder Lukaku bij start WK-kwalificaties, moet Martínez nog meer belangrijke spelers missen door corona?

Het is een bericht dat je, Roberto Martínez zijnde, liever niet had gekregen. Na de positieve coronatesten van Stefan de Vrij en Matias Vecino heeft de gezondheidsautoriteit van Milaan beslist dat alle Inter-spelers niet vrijgegeven worden voor de komende interlands. Bijgevolg mag Lukaku niet afreizen naar België voor de start van de WK-kwalificatiecampagne. Drama, lijkt ons.

Bij de voetbalbond hoopt men wel nog op een ommekeer, des te meer omdat Lukaku zelf graag wil voetballen tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. De partij tegen Wales lijkt hoe dan ook te vroeg te komen - Lukaku mag tot en met zondag niet trainen en wordt pas maandag opnieuw getest - maar de KBVB staat in contact met de Italianen om de aanvaller nadien alsnog op het vliegtuig te krijgen. De kans dat dat lukt, is klein, de FIFA steunt dit soort beslissingen uitzonderlijk. Dries Mertens zat eind vorig jaar bijvoorbeeld in een soortgelijke situatie, na een corona-uitbraak bij Napoli.

Rode zone

Bondscoach Martínez, die sowieso al zijn geblesseerde sterkhouders Axel Witsel en Eden Hazard moest missen, zal dus nog een beetje meer moeten puzzelen. In de spits zijn de alternatieven bovendien beperkt. Michy Batshuayi of Christian Benteke moet waarschijnlijk depanneren, die laatste is al lang uit beeld bij de nationale ploeg, maar is nu wel in vorm.

Voor de partij in Tsjechië is er een bijkomend probleem. Verschillende Duitse clubs willen niet dat hun spelers naar rode zone Tsjechië gaan, waar de besmettingen vele malen hoger liggen dan in de rest van Europa. Komt het effectief zover, dan zijn met Thorgan Hazard en Thomas Meunier (Borussia Dortmund) nóg twee belangrijke spelers niet inzetbaar. Ook Tsjechië moet het in principe zonder vier internationals doen. Het is niet uitgesloten dat andere clubs het voorbeeld van de Duitse teams volgen en hun spelers uit Tsjechië willen weghouden. Zo denkt Club Brugge erover na om jongens als Hans Vanaken, Simon Mignolet en Charles De Ketelaere niet naar Praag te laten vertrekken. Of de UEFA zo een actie zou weten te appreciëren door een Belgische club, waar profsporters niet in quarantaine moeten na een kortstondig bezoek aan een rode zone, valt zeer te betwijfelen - dreigen dan sancties? Het spreekt dan ook voor zich dat Club Brugge niet over één nacht ijs zal gaan.

Mochten in beide kampen veel internationals verplicht afhaken voor Tsjechië-België, dan zou het een oplossing kunnen zijn om in een neutraal stadion te spelen buiten Tsjechië. Navraag bij de Tsjechische bond leert ons echter dat dat niet aan de orde is: “Dat plan ligt niet op tafel.”

Vermaelen wel

Aan de Houba De Strooperlaan zit men verveeld met de personeelsproblemen. “Maar de regels en de omstandigheden zijn wat ze zijn, we hebben het niet in de hand”, klinkt het. Een opsteker is alvast dat Thomas Vermaelen nu wel zal afzakken vanuit Japan naar Tubeke. Vorig jaar was dat nog onmogelijk. “Het lijkt erop dat hij nu minstens één interland beschikbaar zal zijn”, zegt men bij de KBVB.

Vermaelen zal er vandaag dus bij zijn in de selectie - althans, daar had het gisteren alle schijn van, alles verandert zeer snel - en met hem vele anderen. Om te anticiperen op extra afzeggingen of besmettingen zal bondscoach Martínez een grote groep spelers oproepen. “Het is niet uitgesloten dat het om pakweg 35 spelers gaat”, aldus woordvoerder Stefan Van Loock.

Onder hen evenwel geen Lukaku dus, wat een zeer grote handicap is voor de Duivels. In de spits en in de kleedkamer is de Inter-speler namelijk van onschatbare waarde - eigenlijk is-ie onvervangbaar.

Gilles De Bilde: “Afwezigheid Lukaku is zware dobber”

