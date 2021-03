Rode Duivels werken wedstrijd tegen Wit-Rusland ondanks slechte grasmat gewoon af in Leuven

De voetbalbond zat verveeld met het beschadigde veld van OHL, en de kritiek daarop van enkele Rode Duivels en de bondscoach na de interland tegen Wales. Je kon er niet naast kijken, woensdagavond tijdens het WK-kwalificatieduel België- Wales (3-1): sommige stroken lagen er nog belabberd bij en de combinaties leden onder het hobbelig en met zand bewerkt terrein.

De optie lag nu op tafel om de thuismatch dinsdag tegen Wit-Rusland alsnog te verhuizen naar een ander stadion. Het vertrouwde Koning Boudewijnstadion was een optie, maar daar komt nu toch niets van in huis. Een verhuis op zo korte tijd bleek niet eenvoudig. Wit-Rusland zakt dus gewoon af naar Den Dreef in Leuven voor de laatste wedstrijd van dit drieluik met het oog op het WK 2022.

Niet optimaal

De voetbalbond wist wel al langer dat de toestand van het veld van OHL niet optimaal was. De grasmat liep in februari enorme averij op door slecht weer met sneeuw, regen en vrieskou en een druk programma. De Red Flames weken toen al uit naar het Koning Boudewijnstadion. Het was toen al duidelijk dat het een mission impossible zou zijn om de grasmat 100% picco bello te krijgen voor de interlands eind maart. OHL liet de voetbalbond verstaan wel alles in het werk te zullen stellen om het veld zo optimaal mogelijk te krijgen, maar dat het ze ook geen bezwaar zouden maken mocht de bond alternatieve pistes zoeken.

De voetbalbond vond bij een laatste keuring vorige week het veld “pakken beter” dan enkele weken geleden en nam een berekend risico om toch in OHL te spelen. Niet vergeten dat OHL ook een loyale partner van de bond is. Er liep al een langdurig contract dat de beloften en de Red Flames hun thuisinterlands in het King Power at Den Dreef Stadion afwerken.

Door de coronapandemie had de bond in het najaar van 2020 besloten ook het vlaggenschip van de Rode Duivels in Leuven te parkeren. Zonder publiek viel de huur minder duur uit dan het Koning Boudewijnstadion, en in Brussel gold bovendien een nachtklok van 22 uur, al valt daar werkgerelateerd wel een mouw aan te passen. Ook de “perfecte grasmat” was in tempore non suspecto een argument pro OHL. Zo speelden de Rode Duivels in november tot ieders tevredenheid drie interlands in Leuven: tegen Zwitserland (2-1) en voor de Nations League tegen Engeland (2-0) en Denemarken (4-2).

