Rode Duivels werken volgende drie wedstrijden in Leuven af

Rode Duivels Jan Mulder krijgt de lachers op de hand: “Je gezin, je huwelijk,... er zijn belangrij­ke­re dingen in het leven”

12 oktober Hoe kan het toch dat de Duivels verloren in Engeland? Lang de betere ploeg, maar toch 2-1. Onze analist Jan Mulder wijt het aan de weifelachtige reputatie dat een jong toernooi als de Nations League geniet. “De noodzaak om te winnen was er niet”, stelt de Nederlander in ‘Vandaag is Rood’.