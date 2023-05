Rode Duivels vinden dat voetbalbond verhaal over ruzie in kleedkamer tijdens WK niet goed aanpakte: “Er is amateuristisch gewerkt”

In ‘One for All’, de vierdelige documentaire van streamingdienst Amazon, blikken Romelu Lukaku (30), Thibaut Courtois (31) en Axel Witsel (34) uitgebreid terug op het WK in Qatar. Het trio toont zich daarin zelfkritisch, maar houdt ex-bondscoach Roberto Martínez zeker niet de hand boven het hoofd. “Hij had ons meer moeten pushen.”

‘One for All’ volgt de drie (ex-)Rode Duivels niet alleen in hun privéleven, maar wijdt ook een volledige aflevering aan het échec in Qatar. Op het voorbije WK werden de Belgen al in de groepsfase uitgeschakeld. Het ontslag van Roberto Martínez volgde snel. “Je voelde dat aankomen”, zegt Romelu Lukaku er in de reeks over. “Iedereen wilde de trainer buiten: zowel de Nederlandstalige als de Franstalige journalisten. Oké, hij is misschien niet heel duidelijk in zijn communicatie. Maar moet je zijn telefoonnummer of zo? Wil je beste maatjes met hem zijn?”

Axel Witsel vindt dat niet alles op Martínez afgeschoven kan worden. “Achteraf gezien was bij ons de honger minder groot dan in 2018. Ook wij, de spelers, dragen verantwoordelijkheid.” Toch is Witsel, inmiddels gestopt als international, kritisch voor de huidige bondscoach van Portugal. “Hij was heel vriendelijk voor ons. Na bepaalde matchen had hij misschien harder moeten zijn voor ons. Zelden heb ik hem echt boos gezien na wedstrijden.”

Lukaku sluit zich daarbij aan. “Martínez had ons meer moeten pushen of ons vaker met de neus op de feiten moeten drukken. Een voetballer moet kritiek van zijn trainer kunnen aanvaarden. Wij moeten onszelf ook pushen. Als wij fouten maken, houd ons daar dan voor verantwoordelijk.”

Rel in kleedkamer

Ook de veelbesproken rel in het Belgische kamp komt ter sprake. Tijdens het WK schreef het Franse ‘L’Équipe’ over ruzie in de kleedkamer. “Bullshit”, is Lukaku stellig. “Sommigen proberen een bom te planten. Ze willen ruzie creëren om een ander land te destabiliseren.” Witsel doet het verhaal eveneens af als onzin. “De sfeer tijdens het toernooi was net heel goed. Er was veel vrije tijd om samen dingen te doen.”

“Op het moment dat het verhaal van ‘L’Équipe’ uitkwam, zaten de jongens waar het over ging net allemaal samen te pokeren”, zegt Courtois. “We dachten ook ‘Wat is dit?’” Volgens het trio had de KBVB de zaak beter kunnen aanpakken. Lukaku heeft het over “amateurisme”. Courtois bevestigt. “Er is inderdaad amateuristisch gewerkt geweest. Je merkte dat het publiek ons niet geloofde. Ik zei tegen de perschef: ‘Begin met een paar mensen te praten, want het is echt niet waar.’ Dat zijn dingen die beter moeten. In de aanloop naar het WK was alles al negatief in de pers. Onbewust sluipt dat binnen”, aldus Courtois in de reeks.

Docu toont privéleven van drie Rode Duivels

