Rode Duivels vertrekken op luchthaven van Charleroi richting Estland voor WK-kwalificatiematch

Rode Duivels Alderwei­reld legt beslissing uit om in Qatar te gaan voetballen: “Het financiële was uiteraard belangrijk, maar dit is vooral een keuze voor mijn gezin”

31 augustus Toby Alderweireld is er ook na zijn transfer naar Qatar (Al-Duhail) gewoon bij bij de Rode Duivels. Er was de nodige scepsis over de overgang, maar volgens de centrale verdediger van 32 valt het niveau er best mee. Alderweireld nam zonet uitgebreid de tijd om zijn keuze toe te lichten.