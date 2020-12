Rode Duivels treffen Frankrijk in halve finales Nations League

Nations LeagueDe Rode Duivels mogen zich in de halve finales van de Nations League meten met wereldkampioen Frankrijk, zo wees de loting in Nyon zopas uit. De wedstrijd wordt op 7 oktober gespeeld in Turijn. Drie dagen later, op 10 oktober, volgt dan een eventuele finale tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en Italië.

En zo krijgen Romelu Lukaku & co kans om toch een beetje revanche te nemen voor die verloren halve finale op het WK in Rusland, intussen twee jaar terug. Toen kopte Samuel Umtiti de WK-droom van ons land aan diggelen. Deze keer bereikten de Haantjes soeverein de Final Four nadat het een sterke poule won met Portugal, Kroatië en Zweden. 16 op 18. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps is puur qua resultaten met voorsprong de beste ploeg in groep A van de Nations League. Deschamps blijft trouw aan de mannen die hem twee jaar geleden wereldkampioen maakten. Varane - op clubniveau bleekjes bij Real - blijft bijvoorbeeld een steunpilaar achterin. Met Giroud - ondertussen nog maar 7 goals van het topschuttersrecord van Henry (51 doelpunten) verwijderd - en Lloris zijn er ook maar twee spelers uit de typeploeg die intussen de dertig voorbij zijn. Deze ploeg kan wel nog even mee.

In vergelijking met het WK zijn Matuidi en Umtiti uit het team verdwenen. Rabiot en Kimpembe zijn de gekozen vervangers, al heeft Deschamps wel wat keuze. Centraal achterin kan de bondscoach bijvoorbeeld kiezen tussen Varane, Kimpembe, Umtiti, Upamecano en Lenglet. Op andere posities zijn Digne, Thuram, Sissoko en Martial vervangers die aan kwaliteit weinig inboeten. De diepte van de ploeg is dus een absoluut sterktepunt. Zijn er ook zwaktes? France nonchalance misschien. Pogba, Varane, Kimpembe en zelfs Mbappé. Allen durven ze wel eens wispelturig uit de hoek komen. Zo kon Finland vorige week nog verrassend komen winnen in het Stade de France.

Emmanuel Petit gunt ons land alvast een prijs, zo zei hij toen we hem contacteerden in de aanloop naar deze loting. De gewezen middenvelder, die goed was voor 63 caps en zes doelpunten, werd met Frankrijk wereldkampioen in 1998 en Europees kampioen in 2000. En wat hem betreft hadden ook de Belgen zomaar een WK op het palmares kunnen hebben. “In Rusland hadden jullie evengoed kunnen winnen tegen Frankrijk”, vertelt ‘Manu’, tegenwoordig analist. “Maar het momentum is niet voorbij, België heeft nog altijd een gouden generatie. Eén voor wie de Franse selectie geen angst heeft, maar wel veel respect. De twee teams zijn mekaar waard. Het gaat slechts om details.”

Quote Ook al worden Vertonghen en Alderwei­reld wat ouder, dan nog kunnen ze Mbappé met hun ervaring afstoppen Emmanuel Petit

Dat de Franse bondscoach Didier Deschamps meer keuze heeft dan Roberto Martínez, daar is Petit het niet mee eens. “België heeft ook goeie wisselspelers. Neem nu jullie spitsen. Het lijkt misschien alsof er geen leven is na Romelu Lukaku - een fenomeen, ik vind dat hij slecht behandeld is bij Man United - maar jullie hebben nog Origi en Batshuayi. Telkens als zij spelen, doen ze het goed, ondanks de scepsis - zoals Giroud bij ons.”

De grote man bij Frankrijk is Kylian Mbappé van PSG. Petit meent niet dat de Duivels ontzag voor hem moeten hebben. “Op het WK heeft hij jullie niet in verlegenheid gebracht. En ook al worden jongens als Vertonghen en Alderweireld wat ouder en wellicht minder snel, dan nog kunnen ze Mbappé - een topper, versta me niet verkeerd - met hun ervaring afstoppen. Tegen rappe spelers verdedig je niet met je benen, maar met je verstand.”

Hazard? Spijtig

Petit is zwaar onder de indruk van Kevin De Bruyne: “Wereldklasse. Om naar zo iemand te kijken zou ik om 3 uur ‘s nachts opstaan. Hoe De Bruyne de bal behandelt, dat zou lesmateriaal moeten zijn op jeugdacademies wereldwijd - hij is geweldig. En hij is constant, wat Hazard minder is. Kijk, ik hou van Eden, maar met zijn talent hoort hij een kandidaat-winnaar voor de Gouden Bal te zijn. Het is spijtig dat hij dat te weinig toont.”

“Ik gun België een prijs”, besluit Petit. “Maar dan moeten ze wel een beetje Frankrijk worden. In grote matchen wínnen wij. Da’s een kwaliteit.”

