Rode Duivels starten WK-kwalificatiecampagne achter gesloten deuren in Leuven

Ook eind vorig jaar moesten de Duivels voor de oefeninterland tegen Zwitserland en de Nations League-duels tegen Engeland en Denemarken al naar Leuven uitwijken. "Gezien er vanwege Covid-19 nog altijd geen toeschouwers zijn toegelaten, is een dergelijke verhuis opnieuw de meest aangewezen oplossing", klinkt het in de mededeling van de bond. "De KBVB bereikte daarover een akkoord met OH Leuven, de Stad Leuven en met de Stad Brussel waarmee de KBVB een contract heeft om de thuismatchen van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion te spelen. Maar gezien de huidige sanitaire crisis is een organisatie van dergelijke wedstrijden in een kleiner stadion voordeliger. De KBVB is intussen erg vertrouwd met het stadion in Leuven waar ook al de thuiswedstrijden van de Red Flames en de beloften worden gespeeld. De Voetbalbond houdt er dan ook sterk aan om zowel de club OHL als de stad Leuven te danken voor hun gastvrijheid en de vlotte samenwerking.”