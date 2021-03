Rode Duivels spelen EK-wedstrijden in Sint-Petersburg in half gevuld stadion, Kopenhagen rekent op 11.000 fans

Met minstens 11.000 in Kopenhagen

Het Deense Kopenhagen wil komende zomer dan weer minstens 11.000 toeschouwers per wedstrijd ontvangen in het Parkenstadion, waar de Rode Duivels op 17 juni het thuisland in de ogen kijken. “EURO2020 is een uniek en historisch evenement in Denemarken. De overheid heeft dan ook het licht op groen zet voor minstens 11.000 toeschouwers in de vier wedstrijden in het Parkenstadion”, zo bevestigde Joy Mogensen, de Deense minister van Sport en Cultuur. Afhankelijk van de coronacijfers kan er echter beslist worden om meer of minder fans toe te laten. “Wij hebben de Deense Voetbalbond DBU en de UEFA laten weten dat we bij een eventuele corona-uitbraak kunnen beslissen om de wedstrijd achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Op zo’n moment zou het niet verantwoord zijn om toeschouwers in het stadion te laten.”