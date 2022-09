Rode Duivels of Oranje, Martínez of Van Gaal? Degryse: “Courtois en De Bruyne, dat heeft Nederland niet”

Rode DuivelsDe plek in de Final Four is zo goed als zeker voor Oranje, maar een prestigeslag wordt het zondag in Amsterdam sowieso. De pijnlijke 1-4 in juni in het achterhoofd, is België uit op eerherstel. Maar wie heeft de beste ploeg en wie de beste bondscoach? Een vraag die VTM-analisten Jan Mulder en Marc Degryse gisteravond in de studio voorgeschoteld kregen.

Jan Vertonghen even na België - Wales, op de vraag of hij zondag uit is op revanche. “De 1-4 is hard aangekomen, die match heeft ook het verschil gemaakt in deze Nations League. Die avond zit nog in het achterhoofd, ja..."

Maar of België in de ArenA ook kan winnen - laat staan met drie goals verschil zoals nodig is om nog eerst te worden in de poule en volgende zomer de Final Four te spelen? Degryse: “Wat Nederland niet heeft, zijn Courtois en De Bruyne.” Waarop Mulder cynisch zegt: “Wij hebben Pasveer, Marc.” Degryse: “Ja, die is 38 jaar. Toch een groot verschil." Mulder: “Maar Courtois is een keeper, die is niet zo spelbepalend. De Bruyne, die heeft Nederland niet... maar Frenkie de Jong is misschien ook niet zo slecht.”

In zijn keuze tussen Martínez en Van Gaal, kiest Mulder resoluut voor de Catalaan. “Hij heeft de voorbij vier, vijf jaar de Rode Duivels toch goed begeleid, hoe je het ook draait of keert. Van Gaal is toch meer iemand die je de haren instrijkt, tegen journalisten soms bij het schofterige af. Hij weet het allemaal wel héél goed zelf... dat is misschien wel zo, maar dat hoef je niet van jezelf te zeggen.”

En of De Bruyne top was gisteravond. België - Wales, dat was 45 minuten lang genieten van één speler: Kevin De Bruyne. Een masterclass, heet dat dan al snel. Maar een masterclass was het, hoe De Bruyne nog voor het kwartier heerlijk scoorde en nadien Batshuayi de 2-0 aanbood. En dan had hij nog eens pech met een bal tegen de paal. In de VTM-studio haalden Jan Mulder en Timmy Simons aan de rust de loftrompet boven. Na de pauze werd het allemaal wat minder, scoorde Wales de aansluitingstreffer (2-1) en kreeg KDB nog een applauswissel.

“Voor de match dacht ik vooral Debast en Eden Hazard in de gaten te houden, maar naast deze De Bruyne kán je natuurlijk niet kijken. Hij was steengoed”, aldus Mulder. “Een genot om naar te kijken. Wat een klasse, in zo veel verschillende dingen ook. Hij had er zin in, ja. Hoe hij de keeper verraste bij die 1-0 door de bal meteen te trappen... Niet de snelheid van de bal, maar de snelheid van het trappen was dodelijk voor die doelman.”

Of deze De Bruyne op z'n 31ste nog beter is geworden, wou presentator Maarten Breckx van Timmy Simons weten. “Hij bepaalt gewoon alles. Het tempo, de versnelling, wanneer we druk zetten en de manier waarop... Hij is nóg meer de baas van elk elftal. Het wordt bidden dat er hem niks overkomt. Hij maakt de anderen beter.”

