Rode Duivels oefenen voor EK ook tegen Griekenland

Dat de Belgen op 6 juni in eigen huis oefenen tegen topland Kroatië - op het WK 2018 nog verliezend finalist - was al even geweten. Maar nu komt daar nog een wedstrijd bij. Op 3 juni zakt Griekenland af naar het Koning Boudewijnstadion. De aftrap volgt om 20u45. De Grieken staan gekend als een stugge ploeg, die overigens niet gekwalificeerd is voor het EK. In 2004 werden ze nog verrassend Europees kampioen door in de finale te winnen van Portugal.