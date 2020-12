Rode Duivels oefenen tegen Kroatië tijdens EK-voorbereiding

Rode Duivels Tielemans opnieuw aan het kanon: “Na de voorsprong speelden we wat paniekerig”

18 november Opnieuw prijs voor Youri Tielemans, opnieuw met een afstandsschot. En of hij er blij mee was. “Vandaag was het met de linkervoet. Kasper (Schmeichel, ploegmaat bij Leicester, red.) was wellicht niet zo blij, maar ik doe mijn job voor de ploeg (lacht). Ik ben er om te helpen en dat we de overwinning binnenhalen, is het belangrijkste. We wilden ons zo hard kwalificeren dat we na de voorsprong misschien een beetje paniekerig aan het spelen waren. De tweede helft hebben we veel beter gecontroleerd.”