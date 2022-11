Rode Duivels nemen geheim wapen van omstreden Roman Abramovitsj mee naar Qatar: wie is wellnesscoach Vinay Menon?

Medisch bulletin van de Duivels: pessimis­tisch Real Madrid weet vandaag of Courtois fit raakt voor Clásico

Real Madrid is pessimistisch over het aantreden van Thibaut Courtois in de Clásico, de topper tussen Real en Barcelona van zondag. Het medisch bulletin van de Duivels, vandaag 5 weken en 6 dagen voor de eerste confrontatie op het WK.

13 oktober