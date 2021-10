Rode Duivels met slechts vier verdedigers naar Nations League, Martínez: “Het wordt een uitdaging”

Rode DuivelsOpvallende namen zitten er niet in de 24-koppige selectie van de Rode Duivels die bondscoach Roberto Martínez bekendmaakte voor de Final Four van de Nations League. Opvallend is wel dat de bondscoach naast vier doelmannen - op de officiële UEFA-lijst staan er drie maar vier doelmannen traint nu eenmaal wat makkelijker - ook slechts vier verdedigers in zijn selectie opnam, terwijl er daar drie van aan de aftrap moeten verschijnen.

Bovendien zijn er toch wat vraagtekens wat betreft de vorm en fitheid van drie van de vier verdedigers, enkel Jan Vertonghen is al een maand blessurevrij bij Benfica. Toby Alderweireld kwam de voorbije twee duels niet in actie bij Al-Duhail, terwijl Jason Denayer bij Lyon ontbrak tegen Bröndby en hij zich na een wisselvallige competitiestart pas de voorbije weken opnieuw in de basis had geknokt bij zijn ploeg. Boyata viel medio vorige maand dan weer uit met een kwetsuur aan het dijbeen en kwam sindsdien niet meer in actie voor Hertha.

“Het wordt inderdaad een uitdaging”, gaf de bondscoach onomwonden toe. “In het voetbal heb je nu eenmaal niet vaak een perfecte situatie en daar moeten wij mee omgaan. Thomas Vermaelen mag vanwege de coronamaatregelen niet afreizen vanuit Japan en Zinho Vanheusden trainde de voorbije twee dagen niet mee bij zijn club. Momenteel is hij niet fit genoeg om in de selectie te zitten, maar we houden zijn situatie nauwkeurig in de gaten, voor in het geval dat er tijdens het weekend nog andere spelers zouden uitvallen. Toby daarentegen is fit. Hij is al twee dagen in België en werkt hier individueel. Daarnaast is er Jan nog. Zij hebben allebei zo veel ervaring en rond hen bouwen we in de verdediging. Ook wat Boyata betreft hebben we vertrouwen dat hij fit zal geraken, zijn situatie bekijken we maandag nog.”

Ook middenvelder Leander Dendoncker kan achterin uit de voeten, maar dat lijkt toch vooral een noodoplossing. In geval van een blessure of ziekte van een speler stipuleren de reglementen dat de bondscoach alsnog een wissel mag doorvoeren in zijn selectie.

Voorin is Christian Benteke de opvallendste afwezige. Michy Batshuayi krijgt de voorkeur. “Christian heeft pech dat we slechts 23 spelers mogen selecteren, dus een tweetal per positie. Voorin hebben we Romelu Lukaku en Batshuayi, met ook nog De Ketelaere en Dodi Lukebakio die op de 9 kunnen spelen. Benteke heeft niets verkeerd gedaan en dit betekent dan ook niets voor de toekomst. Hij maakt nog steeds deel uit van de plannen en we verwachten hem over 5 weken terug voor de WK-kwalificaties.”

In de halve finales van de Nations League kijken de Duivels donderdag in Turijn wereldkampioen Frankrijk in de ogen. Met de Fransen staat nog een rekening open, na de 0-1 nederlaag in de halve finales van het WK van drie jaar geleden in Rusland. “Dat was de laatste wedstrijd waarin we niet konden scoren en het wordt zeker een uitdaging voor ons. Om wraak gaat het niet, we willen voorbij de Fransen richting de finale. Daar draait het om. Het is een wedstrijd tegen de wereldkampioen, met daarnaast ook nog Spanje en Europees kampioen Italië in het toernooi. Beter wordt het niet.”

Geen voorstander van tweejaarlijks WK

Bondscoach Roberto Martinez vertelde daarnaast geen voorstander te zijn van de plannen van de Wereldvoetbalbond FIFA om het WK tweejaarlijks te laten plaatsvinden. “Eigenlijk kan ik daar weinig over zeggen, want ik ken de details niet aangezien we nooit officieel zijn ingelicht over die plannen. Maar een tweejaarlijks WK is volgens mij niet positief voor het voetbal. De charme is net dat het toernooi slechts om de vier jaar gespeeld wordt”, bekende de bondscoach.

Daarnaast haalde de Catalaan ook de overvolle kalender aan. “Ik denk wel dat het internationale voetbal herbekeken moet worden. We verwachten veel van de spelers, dat ze hun niveau halen zowel voor hun team als voor hun land, en dat over erg lange periodes. Het gevolg daarvan zijn de overvolle kalenders.”

