Rode Duivels kennen op 7 december als reekshoofd hun tegenstanders richting het WK van 2022 in Qatar

Door de coronamaatregelen wordt de trekking op 7 december om 18u in Zürich gehouden, en dus niet in het organiserende land. Geen enkele natie zal tijdens de loting vertegenwoordigd worden.

De potverdeling baseert zich op de FIFA-ranking ná afloop van de groepsfase van de Nations League volgende maand. België is op dit moment de leider op de wereldrangschikking en zal dus hoe dan ook reekshoofd zijn - de tien hoogst gerangschikte teams worden onderverdeeld in pot 1. In totaal worden er vijf groepen van zes teams en vijf groepen van vijf teams gevormd. De wedstrijden worden tussen maart en november 2021 afgewerkt. De tien groepswinnaars kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK. De tien runner-ups bikkelen samen met twee landen uit de Nations League onderling verder in de play-offs voor de drie overige tickets. Die knock-outmatchen over één duel staan gepland in maart 2022.