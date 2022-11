Rode Duivels in Koeweit aangemoedigd door... 20 Belgische supporters

De die hards betaalden 450 euro voor vluchten en verblijf. “In Wales zijn we de voorbije acht jaar al vijf keer geweest”, zegt Michael Vandersteen van supportersclub De Bemvoort uit Pelt, die met 14 fans naar Koeweit vloog. “In Koeweit gaan we allicht ons hele leven niet meer komen. Ik vond het dus absoluut de moeite waard om deze trip te organiseren. Iedereen die mee is, kent elkaar. De ‘harde kern’ is het voorbije decennium een echte vriendenkliek geworden.”

Trouwboekje, aub

Bij het handvol supporters dat de Rode Duivels straks zal aanmoedigen, is slechts één vrouw. Nadia Landuyt (52) uit Zwankendamme checkte op voorhand of ze wel naast haar man mocht zitten in het stadion: “In sommige landen in deze regio mogen vrouwen niet op dezelfde tribunes plaatsnemen als mannen. Dat zag ik precies toch niet zitten. Mijn man en ik hebben trouwens ons trouwboekje moeten meenemen. Anders mochten we geen hotelkamer delen.”

Ooit 1 supporter

Toen de Belgische nationale ploeg een jaar voor het WK in Rusland (2018) een oefenmatch speelde in Sochi waren er ook maar 34 supporters afgereisd vanuit het thuisland. Maar het absolute dieptepunt was toch de WK-kwalificatiematch in Armenië in 2009. Toen werden de Rode Duivels gesteund door... 1 supporter: Ludo Rollenberg uit Blankenberge. Hij is er ook bij in Koeweit.

Volledig scherm Nadia Landuyt en echtgenoot Bart in Koeweit. Nadia is de enige vrouwelijke supporter die vanuit België afreisde om de oefenmatch in Koeweit bij te wonen. © RV