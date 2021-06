Rode Duivels-‘Icon’ Michel Preud’homme: “De refs op het EK zullen De Bruyne beschermen”

Rode DuivelsU had hem al een tijdje niet meer gehoord of gelezen. Voor de gelegenheid: hoeveel Rode Duivel zit er nog in het Icon van de Belgische keepers? Deviltime met Michel Preud’homme (62).