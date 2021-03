Rode Duivels-fanclub ‘1895' viert tiende verjaardag, leden krijgen nieuwe roepnaam

Rode Duivels De Operatie Renovatie van ‘Big Ben’ Benteke: “Dat ze me weg wilden gaf me een boost”

13 maart Rumour has it. Op Whatsapp ziet Christian Benteke (30) ook wel eens zotte geruchten over een terugkeer naar België passeren. In een geanimeerd gesprek praat ‘Big Ben’ over leven en welzijn in Londen, zijn herrijzenis, zijn (EK-)ambities. Maar ook over Antwerp, de flirt met Club Brugge ... en dat beruchte huis in Knokke.