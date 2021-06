Rode Duivels en Denen brengen eerbetoon aan Christian Eriksen: gesigneerd shirt en minuut lang applaus

Het zal Eriksen ongetwijfeld deugd hebben gedaan. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis, dat naast het Parken Stadion ligt, waar de match plaatsvindt. De kans dat hij het applaus ook heeft gehoord, is dus groot.

Niet alleen voor de Denen, maar ook voor de Rode Duivels was het een emotioneel moment. Zeker voor Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Allen (ex-)ploegmaats van Eriksen. Zo vertelde Lukaku nog op de persconferentie voor het duel tegen Denemarken: “In de tiende minuut trappen we de bal buiten en applaudisseren we mee voor hem. Dat is maar normaal.” Hij wilde Eriksen graag bezoeken in het ziekenhuis, maar mocht niet omdat hij in de Rode Duivels-bubbel moet blijven. “Ik zal hem na de match wel nog een berichtje sturen. Nu moet hij vooral tijd doorbrengen met zijn familie.”