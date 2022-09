Rode Duivels eind volgende week reekshoofd bij loting kwalificaties EK 2024, Frankrijk en Engeland mogelijke tegenstanders

Het WK in Qatar moet nog beginnen, de Final Four in de Nations League moet volgend jaar ook nog gespeeld worden. Maar de UEFA kijkt desalniettemin vooruit naar het EK van 2024. Het Europees kampioenschap voetbal vindt dan plaats in Duitsland. Zondag 9 oktober wordt dus geloot voor de kwalificatiecampagne. Daarvoor worden zeven poules van vijf landen gemaakt en drie groepen van zes landen. De eerste twee landen van elke groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

De potindeling is ondertussen bekend en die gebeurde op basis van de prestaties in de voorbije Nations League. Opvallen daarbij is dat wereldkampioen Frankrijk en Engeland in pot 2 zijn beland. België, Portugal, Hongarije, Zwitserland, Nederland, Polen, Denemarken, Kroatië, Italië en Spanje zijn de reekshoofden in pot 1. De Rode Duivels kunnen op papier dus uitkomen tegen Frankrijk of Engeland. In één van de scenario’s kan daar zelfs nog het Noorwegen van Erling Haaland uit pot 3 aan gekoppeld worden.