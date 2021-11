Rode Duivels blijven nummer één: Brazilië niet voorbij Argentinië in geanimeerde match met elleboogstoot en ‘rainbow flick’

Om meer dan louter prestige ging het niet, maar omdat de Braziliaanse Seleçao in het Estadio del Bicentenario in San Juan niet voorbij Argentinië raakte, blijft België zeker tot het einde van het jaar de nummer één. De Rode Duivels staan sinds het WK 2018, waar ze de Brazilianen klopten, onafgebroken op de eerste plaats.

Tijdens de wedstrijd viel Braziliaans bondscoach Tite even uit z’n rol toen Otamendi Leeds-aanvaller Raphinha een beuk (met de elleboog) uitdeelde. “Het is onaanvaardbaar dat de VAR niet ingreep. En dan druk ik me nog zacht uit. Een videoref op het hoogste niveau zou zo niet mogen werken. Het was onmogelijk om er geen elleboogstoot van Otamendi aan Raphinha in te zien.”

VIDEO: Otamendi deelt elleboogstoot uit aan Raphinha

Door het gelijkspel blijven Brazilië en Argentinië beiden ongeslagen in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK in Qatar. De Brazilianen zijn al zeker van het WK en leiden de dans met 35 punten, Argentinië is tweede met 29 punten en is met nog vier speeldagen te gaan al zeker van minstens barrages. Een punt tegen Chili of Colombia is voldoende voor rechtstreekse kwalificatie.