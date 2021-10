Rode Duivels blijven eerste op FIFA-ranking

Nederlagen tegen Frankrijk en Italië hebben geen invloed gehad op de koppositie van ons land op de FIFA-ranking. Vandaag werd die door de wereldvoetbalbond geüpdatet. 't Was nochtans even spannend, want Brazilië had de Rode Duivels een hak kunnen zetten. De Seleçao bleef in en tegen Colombia echter op 0-0 steken in een WK-kwalificatiematch vorige week, en verzamelde daardoor niet genoeg punten om België van de troon te stoten. Het verschil tussen beide landen verkleint wel van 20 punten naar 12.