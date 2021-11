Rode Duivel met naam en faam, gepokt en gemazeld in het Europese topvoetbal: Carrasco krijgt eindelijk de erkenning die vroeger ontbrak

Rode Duivels Onze chef voetbal zag twee koningen op de Heizel: Filip is echt koning, Kevin wordt zo genoemd

Het WK is binnen. Daar kon geen Est nog iets aan veranderen. Eden Hazard was kapitein, maar de echte leider op het veld is hij al even niet meer. Dat is meer dan ooit Kevin De Bruyne. King Kev. Onze chef voetbal Stephan Keygnaert zag hoe KDB Cruijffiaans regisseerde, wijzend waar zijn onderdanen dienden te gaan en staan. Verslag van de avond waarop België zich voor de derde opeenvolgende keer voor een WK voetbal plaatste.

