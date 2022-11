Roberto Martínez “zelfkritisch” na Canada, maar ook lovend over Hazard én De Bruyne: “Normale reactie van een bepalende speler”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Kevin zag dat we niet deden wat moest in de wedstrijd”, aldus Martínez over de discussie met De Bruyne. “Kevin frustreerde zich door het feit dat we hem niet genoeg vonden. Dat begrijp ik zeker en zo’n zaken gebeuren elke match. Alleen staan ze niet altijd op camera. Het is een normale reactie van een bepalende speler die veel geeft om de ploeg.”

Over match tegen Canada: “Als we de bal niet hebben, zien we af”

“We zijn meegegaan in hoe Canada wilde spelen. Ze zijn snel, dynamisch en fysiek, terwijl wij een ploeg zijn die de bal nodig heeft. In het andere geval zien we af. We waren natuurlijk niet goed en ik ben zeker zelfkritisch. Anderzijds was het pas de eerste match op het WK en in een toernooi moet je groeien. Dat kan enkel door matchen te winnen.”

Over Hazard: “Trots op zijn prestatie”

“Eden heeft een heel sterk uur gespeeld tegen Canada. Ik ben bijzonder blij dat hij dit na twee moeilijke jaren, vol met blessures, heeft kunnen tonen. Eden is nog altijd heel belangrijk voor deze ploeg. Ik ben trots op zijn prestatie.”

Over Lukaku: “Vandaag een goede stap gezet”

“Of Romelu zondag al kan spelen, zal afhangen van de medische beslissing en van hoe Romelu zich voelt. Vandaag heeft hij alvast een goede stap gezet door mee te trainen met de groep, zonder daarbij voluit te gaan. Of het tegen Canada een andere match zou geweest zijn mét Romelu? Dat denk ik niet.”

Over fysieke strijd tegen Marokko: “Daarom was Egypte goede test”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Roberto Martinez © VTM