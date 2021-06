Roberto Martínez zal Eden Hazard morgen 15 à 20 minuten geven: “Vanaf dan hebben we goeie periode om op te bouwen”

“De Bruyne onderging een kleine operatie van 20 minuten”, kondigde de bondscoach aan. “Voor ons was het ook een verrassing. Na een nieuwe controle waarbij de zwelling was afgenomen, bleek dat die ingreep wenselijk was met het oog op de toekomst. Dankzij de operatie werd de structuur van de oogkas van De Bruyne veiliggesteld. Het was een ingreep voor zijn welzijn.”

Martínez gaf ook aan dat ‘KDB’ daardoor waarschijnlijk geen masker moet dragen tijdens de EK-wedstrijden. “Hij zal wellicht zonder bescherming kunnen trainen en spelen. Dit vertel ik op basis van de algemene informatie waar ik op dit moment over beschik. Zijn situatie wordt de komende dagen nauwgezet verder geanalyseerd.”

Blijft de vraag wanneer hij inzetbaar zal zijn. “Deze ingreep zal zijn revalidatie versnellen. Of hij inzetbaar is voor de openingswedstrijd tegen Rusland (12/06) zullen we dag per dag moeten bekijken. Het belangrijkste is dat Kevin het zeer goed stelt en dat hij niet kan wachten om terug op het veld te staan. We kijken uit naar maandag.”

En dan is er nog dat andere zorgenkind: Eden Hazard. Over hem had de bondscoach minder positief nieuws. Waar hij enkele dagen geleden nog aankondigde dat Hazard een helft zou spelen tegen Kroatië, zal dat nu slechts een kwartier à twintig minuten zal zijn. “Eden is bijna klaar in elk aspect. Hij is fit voor morgen. Hij zal niet starten, maar wel invallen. Het plan is om hem vijftien à twintig minuten te geven om een eerste keer matchritme op te doen. Vanaf dan zullen we een goeie periode hebben om op te bouwen naar het toernooi. Mentaal is Eden... Eden. Hij heeft plezier op het veld. Ik zie hem lachen. Hij heeft een goed gevoel. Nu wordt het belangrijk om training na training en wedstrijd na wedstrijd het vertrouwen op te krikken.”

Over Kroatië, de tegenstander van morgen, had Martínez niets dan lof. “Een team met een totaal ander profiel dan Griekenland. Kroatië heeft veel technische kwaliteiten en snelheid. Het wordt een goeie en nodige test voor ons om ons klaar te stomen voor het duel met Rusland. Maar winst is niet het allerbelangrijkste, wel hoe we de winst zouden pakken. Maar resultaten kunnen op dit moment kunnen bedrieglijk zijn. Als je niet weet hoe je wint of niet goed bent in de manier waarop je wint, komt het niet goed. Er zijn zaken waar we aan moeten werken, daar zijn we volop mee bezig. Ik neem een goed blok van 40 minuten tegen Griekenland mee. Nu willen dat 90 minuten brengen.”

Volledig scherm Roberto Martínez. © BELGA