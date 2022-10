Roberto Martínez weigert te twijfelen aan Hazard richting WK: “Er kan geen discussie bestaan over het belang van Eden”

Slechts 229 minuten speelde Eden Hazard dit seizoen tot dusver voor Real Madrid. Het klinkt alarmerend, maar dat is het voor bondscoach Roberto Martínez niet. Integendeel: hij ziet Hazard nog steeds als een essentieel onderdeel van de Rode Duivels, ondanks de goeie prestaties van een andere winger in Brighton. “Er wordt terecht gesproken over Leandro Trossard”, vertelt Martínez aan VTM Nieuws. “Maar er kan geen discussie bestaan over het belang van Eden voor de nationale ploeg, met zijn carrière en ervaring. Hij was een van de sleutelspelers in 2018 - ook dat is een belangrijke ervaring.”

Hoewel Hazard pijnvrij is - “dat doet mij in hem geloven” -, moet ook Martínez toegeven dat hij twijfelt aan het vermogen van Hazard om drie volledige wedstrijden op korte tijd te spelen. “De laatste twee jaar waren bijzonder uitdagend voor Eden. Op het EK was hij niet pijnvrij, maar heeft hij het team bij momenten wel geholpen. Ik denk dan aan die 60 minuten tegen Portugal. We mogen niet onderschatten wat een fitte en frisse Hazard kan brengen.”

Over Lukaku: “Zijn proces is met drie weken versneld”

Ook over de diepe spits rezen de afgelopen weken twijfels, maar die konden woensdag de prullenmand in. Nadat hij langer dan verwacht aan de kant bleef na een spierblessure in de dij, maakte Romelu Lukaku met veel panache zijn comeback bij Inter. “Na een blessure kan je enkel dromen van zo’n perfecte terugkeer. ‘Rom’ kende een zware periode door die blessure. Als je dan zo’n comeback kunt maken, versnel je het proces eigenlijk met drie weken.”

Over Alderweireld en Vertonghen: “Mentaal zijn ze op hun scherpst”

Tot slot laat Martínez ook z'n licht schijnen over de achterhoede. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen komen stilaan op leeftijd én zitten niet in hun beste periode, maar de concurrenten van eenzelfde niveau zijn niet dik gezaaid. “Wat ik apprecieer, is dat ze beiden een belangrijke rol hebben gekregen in een moeilijk, veeleisend project. Toby en Jan zijn nu mentaal op hun scherpst door de projecten waar ze deel van uitmaken.”

Over potentiële verrassingen in de selectie: “Een groot risico”

