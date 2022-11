Roberto Martínez: “We stralen geen plezier uit in balbezit”

Pijnlijke nederlaag voor de Rode Duivels. Pijnlijke nederlaag voor bondscoach Roberto Martínez. “Die eerste goal van Marokko heeft het vervolg van de wedstrijd bepaald”, zei Martínez in een eerste reactie vlak na de wedstrijd. Had daar iemand aan de eerste paal moeten staan? Ging Thibaut Courtois in de fout bij die vrijschop van Sabiri? Temeer omdat we vlak voor de pauze al gewaarschuwd waren door een vrije trap van Ziyech. Martínez bleef - of wat had u gedacht - op de vlakte. “We verdedigen die standaardsituaties al zes jaar op dezelfde manier, het heeft niets met onze opstelling te maken. Als de bal goed getrapt wordt, zijn dat gewoon heel moeilijke ballen voor een keeper.”

De Rode Duivels kwamen ook na die tegengoal amper tot kansen. “We hebben in de eerste helft niet genoeg geprofiteerd van onze goede momenten”, vervolgde de bondscoach. “Na de tegengoal veranderde de wedstrijd radicaal en waren wij niet zorgvuldig genoeg aan de bal om Marokko nog pijn te doen. We kwamen niet genoeg in de zone van de waarheid om nog iets terug te doen.” De bondscoach heeft de komende dagen veel - mentaal - oplapwerk na deze fameuze opdoffer. “We moeten vooral samenblijven nu en sterker worden. Ik ken deze groep, we zullen klaar zijn voor Kroatië.”

Hoe verklaart Martínez dat de Belgen niet zichzelf lijken op dit WK? “We zijn nog niet het beste België geweest op dit WK", trapte hij een open deur in. “Vandaag vond ik ons spelen met de angst om te verliezen. Zonder bal werken we nog wel voor elkaar, maar in balbezit stralen we geen plezier uit, zijn we onszelf niet. Daar moeten we aan werken.”

Volledig scherm De blik op oneindig bij Roberto Martínez. © Photo News