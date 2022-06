Roberto Martínez twijfelde nooit aan zijn ploeg: “Niemand moet ongerust zijn over een gebrek aan talent in het Belgisch voetbal. Niemand”

Rode Duivels‘t Kan snel keren in de voetbalwereld. Afdruipen op vrijdag, relativeren op dinsdag en uithalen op woensdag. Bondscoach Roberto Martínez was een tevreden en opgelucht man na de 6-1-pandoering tegen Polen . “Er is hier talent zat. Ze moeten gewoon een proces ondergaan, en daar is geduld voor nodig.”

Bekijk hier nog eens de samenvatting van België-Polen:

Iedere coach moet tevreden zijn met een reactie als deze, toch?

Martínez: “Er heerste nooit twijfel in de groep. Elk team kan verliezen, maar je herkent een speciaal team aan hun reactie. We begonnen goed, en omdat we bij de rust 1-1 stonden lagen de kaarten nog goed om het na rust helemaal om te buigen. We bleven kansen creëren. De tegengoal viel in wat hun enige echte aanvallende actie van de match geweest moet zijn. We toonden vertrouwen, daar genoot ik van. Persoonlijkheid ook. De spelers stonden erop snel te reageren. Voor zichzelf, maar ook voor de fans.”

De Kevin De Bruyne van tegen Nederland was in niets vergelijkbaar met die van vanavond. Aan wat lag dat, volgens u?

“Ik denk dat iedere speler vandaag beter was dan vrijdag. Tegen Nederland waren we te passief van de bal, we twijfelden en keken te veel naar elkaar. Vandaag namen we het heft wel in handen, we maakten de acties wel. En dat is wat De Bruyne het beste kan. We konden ook counteren, dat zat er tegen Nederland niet in. Toen hadden we ook genoeg kansen eens we de bal hadden, maar zonder bal liep het toen mis. Vandaag zagen we er echt uit als een team wanneer Polen de bal had, tegen Nederland waren we individuen.”

Quote Als je Eden in de kamer ziet wandelen, merk je meteen of het goed zit bij hem. Het was de eerste keer in lange tijd dat hij er weer zo gelukkig uit zag. Roberto Martínez over Eden Hazard

Defensief stond het goed. Alderweireld hield makkelijk stand centraal en Dendoncker bewees zich achterin. Is die laatste nu eerder een kanshebber dan een back-up aan het worden?

“Soms geven we Leander niet genoeg krediet, hij is heel veelzijdig. Als er een gat valt, staat hij er altijd. Hij laat het team nooit zitten. Hij stond defensief alert, koos altijd goed positie... En ook op het einde, op het middenveld, deed hij het goed. Hij scoorde, hield de Poolse counters eruit... Wat ik vandaag van hem heb gezien, was naar mijn mening zijn meest volwassen match bij de nationale ploeg tot nog toe. Ik kan veel matchen opnoemen waarin hij betrouwbaar was, maar vandaag ging hij nog dat stapje verder.”

En wat met de evolutie van Leandro Trossard, ondertussen een zekerheid voor het WK, de afgelopen maanden?

“Het is geweldig om spelers te zien groeien. Niemand moet ongerust zijn over een gebrek aan talent in het Belgisch voetbal. Niemand. Er is hier talent zat. Ze moeten gewoon een proces ondergaan, en daar is geduld voor nodig. De Trossard van zijn eerste trainingskamp is totaal niet meer vergelijkbaar met die van nu. Zijn talent is gebleven, maar qua profiel is hij zo anders. Hij heeft enorme stappen gezet in het beslissen van cruciale fases, in beslissend zijn. Die jongens moeten nu volop leren van spelers als Hazard, De Bruyne... De Ketelaere zit nu ook in die fase... Er zal altijd talent zijn, we moeten gewoon geduld hebben.”

Volledig scherm © Photo News

Hoe kijkt u naar de prestaties van Eden Hazard in dit tweeluik?

“Als je Eden in de kamer ziet wandelen, merk je meteen of het goed zit bij hem. Het was de eerste keer in lange tijd dat hij er weer zo gelukkig uit zag. Hij is pijnvrij. Vorige keer speelde hij 45 minuten, maar toen zat hij fysiek nog goed. Vandaag ging het nog beter. Zijn statistieken zijn even goed als voordien. De volgende stap is om 90 minuten vol te maken.”

Reist iedereen mee af naar Wales?

“Ja, de hele groep reist mee. Behalve Romelu Lukaku. Bij Onana moeten we nog enkele onderzoeken voeren, maar normaal reist de hele groep af. We laten Romelu nog niet vertrekken, omdat we na Wales de balans opmaken. Op dit moment lijkt het mij onwaarschijnlijk dat hij gaat kunnen spelen, maar we blijven hopen.”

BEKIJK. Zo reageerde Martínez meteen na de wedstrijd: