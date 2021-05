Roberto Martínez: “Trossard is de Rode Duivel die zich het voorbije jaar het best ontwikkeld heeft”

Rode DuivelsMaandag maakt bondscoach Roberto Martínez zijn definitieve EK-selectie bekend. In de aanloop daarnaartoe kon VTM-journalist Jarno Bertho de bondscoach dankzij een spelletje ‘Wie is het?. confronteren met enkele hete hangijzers. Wat met spelers die een match kunnen openbreken als Doku en Trossard? Of tovert Martínez een wit konijn uit zijn hoge hoed?

Zeven jaar geleden was er plots Divock Origi op het WK in Brazilië. Is Roberto Martínez voor het EK hetzelfde van plan zoals Marc Wilmots ooit deed? “Neen, er zullen geen spelers bij de selectie zijn die nog nooit voor de nationale ploeg uitkwamen”, zegt Martínez.

“We hebben consistentie ingebouwd in deze ploeg en willen het werk van de laatste drie jaar versterken. We hebben de ervaring en knowhow van onze spelers, het zou zonde zijn om dat niet te benutten. Op internationaal niveau krijg je niet vaak de kans om veel samen te komen. Dat hebben we met deze vaste groep wel gecreëerd.”

Het neemt wel niet weg dat er na het EK nieuwe namen bij de ploeg kunnen komen. “Nu is er nog geen nood om nieuwe spelers te brengen, maar na het toernooi zullen er zeker verrassingen zijn. We hebben talent en dat moeten we zeker ook een kans geven.”

Nu de selectiemogelijkheden van de nationale teams voor het EK zijn uitgebreid van 23 naar 26 spelers, is er uiteraard meer ruimte voor de bondscoach. Het opent perspectieven voor spelers als Jérémy Doku en Leandro Trossard, die in de interlandbreak van maart een sterke indruk lieten.

“Leandro is de Rode Duivel die zich het voorbije jaar misschien wel het meest ontwikkeld heeft. In maart hebben we de échte Trossard gezien. Een speler die zijn ploeg bij de hand durft nemen en op verschillende posities uit de voeten kan.”

Neemt Martínez Trossard mee? Dat wil de bondscoach niet met zoveel woorden gezegd hebben. “In toernooivoetbal is het belangrijk dat je over spelers beschikt die een match kunnen openbreken. Dus is het wel interessant om zo’n spelers in de selectie te hebben.”

