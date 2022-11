Roberto Martínez over spanningen in de groep (“ja, die zijn er”), Kroatië en emotionele reacties van z’n spelers: “Ze toonden té veel verantwoordelijkheid”

De vragen waren scherp, de antwoorden een stuk minder - zo gaat dat met onze bondscoach. Roberto Martínez daags na de nederlaag tegen Marokko. “ We are hurting together , we lijden samen.”

“Er was een storm na de wedstrijd. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt in Qatar. Maar nu schijnt de zon alweer.” Voor één van de enige keren zagen we maandagmorgen een kleine glimlach op het gezicht van onze bondscoach in het Salwa Beach Resort. Voorts verraadde zijn lichaamstaal een lichte nervositeit. Martínez nam 30 minuten en 44 seconden de tijd voor de Belgische pers en één journalist van het Franse L’Équipe.

Coach, bent u het ermee eens dat deze ploeg uit mekaar aan het vallen is?

“Neen, eigenlijk niet. Op een WK wordt alles vergroot, worden de zaken emotioneler benaderd. Het is normaal dat er wat spanningen zijn, die zijn er altijd. Ik ben pragmatischer, bekijk het rationeel. We verloren, maar er is nog één wedstrijd te spelen. We hebben één kans om door te stoten verkwanseld, donderdag krijgen we de volgende. We kúnnen ons nog kwalificeren, hé. Laat ons na donderdag het rapport maken en zien of dit het einde van een cyclus is.”

Met alle respect, maar de spelers wijzen onderling naar mekaar. Dat hebben we deze generatie nog niet zien doen.

“Dit is een groep winnaars met grote persoonlijkheden. Sommige jongens zitten in de meest veeleisende kleedkamers ter wereld. Je kan niet verwachten dat zij een nederlaag zomaar aanvaarden. Maar ik moet het hoofd koel houden - wat ook niet altijd het geval is onmiddellijk na een wedstrijd -, ik moet de juiste beslissingen nemen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Iedereen was ontgoocheld na de nederlaag. Die dreun is aangekomen. Alleen moeten we dat gebrek aan vertrouwen en die negativiteit omdraaien. Kijk: ik ben nu voor de volle honderd procent gefocust op hoe we Kroatië moeten verslaan. En ik moet ervoor zorgen dat de spelers erin geloven. Misschien doen ze dat nu voor tien procent, dinsdag voor vijftig procent en woensdag voor vijfenzeventig procent. Zolang het maar honderd is de dag van de match.”

Akkoord, maar hoe denkt u over de onderlinge verdeeldheid?

“Die is er niet, we zitten op dezelfde lijn. ‘We are hurting together’. We lijden samen.”

Hoe denkt u dat we de situatie nog kunnen omkeren?

“Easy. Winnen. Dat kan deze groep. We moet er ook zo naar spelen. Op het veld komen met de wil om te winnen, niet met de angst om ons te kwalificeren.”

Martínez bij RTBF: “Ja, er zijn spanningen in de groep” In het aparte interview bij de Franstalige openbare omroep RTBF gaf Martínez wél toe dat er “spanningen” in de groep zijn. In het persmoment met de geschreven pers vermeldde Martinez dat dus niet. “Ja, er zijn spanningen in de groep, maar da’s normaal”, klonk het bij de RTBF. “De spelers zijn al zo lang samen, het is een beetje zoals een familie. In elke familie zijn er wel spanningen, zoniet heb je geen emoties. Het is de eerste keer dat we ons in zo’n situatie bevinden.”

Is er nog eenheid in deze groep? Hebben ze alles uitgepraat?

“We praten onderling, ja. Het is een normaal proces. De aanwezigheid van de families zal ook een rol spelen. Dan ga je even weg van die frustraties, denk je aan andere zaken.”

Onze leiders Lukaku, De Bruyne en Courtois zien mee af. Hoe moeilijk is dat voor een bondsoach?

“Goh, het is vooral dat we moeten begrijpen waarom ze het moeilijk hebben. Ik zag geen plezier tegen Marokko, ons talent werd niet benut. Het is niet normaal met ons talent dat we niet beter kunnen presteren.”

Hoe dan ook is de sfeer rond de nationale ploeg de laatste tijd negatief in ons land. Welke boodschap wilt u geven aan de fans?

“We hebben hen nu meer dan ooit nodig. We weten nog niet wanneer het toernooi eindigt. Kijk: het WK is altijd een uitdaging. Je hebt drie wedstrijden om je ‘full level’ te halen.”

Volledig scherm Martínez met Trossard, die tegen Marokko in minuut 74 inviel. © BELGA

Daarom was het verrassend om te zien dat u plots sleutelde aan uw basisopstelling. Ineens stond Castagne op links - tegen zijn voet. Heeft u daar een uitleg voor?

“We zijn nu eenmaal flexibel en dat is nodig op een WK. De spelers zijn daar klaar voor. Ze hebben die ervaring. De reden waarom Castagne links achterin kwam, is omdat Marokko op rechts het gevaarlijkst is met Ziyech en Hakimi. Ziyech is linksvoetig en dus kozen we ervoor op hem te verdedigen met een rechtsvoetige speler. Ik vond ons defensief best goed.”

De strijd donderdag zal gestreden worden op het middenveld. Ziet u het ook zo?

(knikt) “Als je een voetbalfan bent, weet je dat. Ze hebben spelers die het verschil kunnen maken zoals Ivan Perisic. En hun drie middenvelders… (Modric, Kovacic en Brozovic, red.) Ik vond hen onlangs indrukwekkend in de Nations League tegen Frankrijk. Wil je Kroatië stoppen, moet je het middenveld aan banden leggen.”

Heeft u al een gameplan voor de match tegen de Kroaten?

“Dat is duidelijk in mijn hoofd, ja.”

Dit is het derde WK van deze generatie. Hoe kan het dat ze met die ervaring nog steeds zo emotioneel kunnen reageren?

(denkt na) “Yes, yes… Het is moeilijk uit te leggen. ‘They cared too much’. Ze toonden te veel verantwoordelijkheid. Wij hadden niet de hoop die Marokko wél uitstraalde.”

Als we al emotioneel zijn tegen Marokko… Veel goeds belooft dat toch niet?

“Laat ons zien waar we geraken voor we conclusies trekken. Winnen we niet, is het toernooi voorbij. Winnen we wel,...”

Is het geen optie om donderdag te kiezen voor de snelheid van Doku en Openda?

“We houden met elke speler rekening. Hun vorm, hun structuur, de balans die ze brengen in de ploeg. Maar niets is zo belangrijk als het plezier en het gevoel van de ploeg. Het plan maakt niets uit als je het niet kan uitvoeren.”

Heeft u bepaalde dingen fout ingeschat.

(ontwijkend) “Elke training en elke wedstrijd krijg je veel informatie.”

Maar heeft u dingen fout ingeschat?

“Dat is eigen aan coach zijn. Wij nemen twintig tot vijfentwintig beslissingen per dag. Die zijn natuurlijk niet allemaal juist. Het zou dom zijn om te denken dat je zelf nooit fouten maakt. Alleen moet je ermee aan de slag de volgende wedstrijd.”

Bent u bereid om wissels door te voeren tegen Kroatië?

“Ik ben openminded. Veel hangt af van het profiel van de speler, hoe we willen voetballen én van de tegenstander.”

Denkt u dat Romelu kan starten aan de match tegen Kroatië?

“Het is en blijft een groot vraagteken. Romelu had alleszins geen reactie na zijn invalbeurt tegen Marokko. Ons plan was altijd om hem de derde wedstrijd te brengen. We zullen de komende dagen op training zien of hij kan spelen. En of hij aan de match kan beginnen. Alleen… Ik denk niet dat hij op dit moment negentig minuten aankan.”

Volledig scherm Roberto Martínez. © BELGA