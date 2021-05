Roberto Martínez over de hete hangijzers voor zijn EK-selectie: “Chadli? Hij heeft het voordeel dat hij op vier posities kan spelen”

Rode DuivelsMaandag is het zover, dan maakt bondscoach Roberto Martínez zijn EK-selectie bekend. In de aanloop daarnaartoe kon VTM-journalist Jarno Bertho de bondscoach confronteren met enkele hete hangijzers met een spelletje ‘Wie is het?’. Wat met Nacer Chadli bijvoorbeeld?

Hij was de man die ons na een weergaloze counter naar de kwartfinales trapte op het WK in Rusland, u weet wel, die counter tegen Japan. Drie jaar later is Nacer Chadli (31) voer voor discussie. Hoort de polyvalente duizendpoot wel nog bij de 26 uitverkorenen van Roberto Martínez voor het EK? Zeker nu hij bij Basaksehier uit beeld is verdwenen en in de vorige interlandbreaks geen al te goeie indruk liet.

“We moeten eerlijk zijn: Nacer is niet in optimale conditie”, zegt Martínez voor de VTM-camera. “Hij heeft het de voorbije twee jaar moeilijk gehad. Er is veel gebeurd, hij is uitgeleend door Monaco aan Anderlecht en nu zit hij bij Basaksehir”, weet de bondscoach.

“Toch heeft hij een aantal voordelen: hij kan op vier posities spelen en dat is belangrijk in een groot voetbaltoernooi. Hij heeft ook de ervaring van belangrijke matchen te spelen en grijpt ook altijd zijn kans bij grote momenten. Geschiedenis is dus belangrijk.”

