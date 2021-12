Roberto Martínez moet op zoek naar een nieuwe assistent: Shaun Maloney verhuist naar Hibernian

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het wordt voor de Schot zijn eerste avontuur als hoofdcoach. De ex-speler van Celtic, Aston Villa, Wigan Athletic, Chicago Fire en Hull City werd in de zomer van 2017, enkele weken na het einde van zijn spelersloopbaan, jeugdtrainer bij Celtic. Nauwelijks een jaar later plukte Martinez, die Maloney als speler onder zich had bij Wigan, hem al weg voor een baan als assistent bij de Rode Duivels. Na 3,5 jaar vertrekt hij nu uit Tubeke. Bij Hibernian volgt hij de Schot Jack Ross op, die tien dagen geleden na twee jaar dienstverband de laan werd uitgestuurd.