Roberto Martínez kritisch voor gebrek aan matchritme Eden Hazard: “Maar in zijn rol is hij nog altijd bij de beste spelers ter wereld”

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martínez heeft bij RTBF gesproken over Eden Hazard. De Rode Duivel haalde de Spaanse pers vorige week nadat hij gespot werd in het nachtleven, op de koop toe klopt Leandro Trossard met knalprestaties in de Premier League steeds harder op de deur.

Een feestende Hazard in de interlandbreak, twee dagen voor de Nations League-match tegen Nederland. Uiteraard kreeg Roberto Martínez vragen over het hoe en waarom. “We vertrouwen onze spelers. Eden mocht tijd doorbrengen met zijn familie en vrienden. Er zit een verhaal achter, maar daar ga ik in het openbaar niet over praten. De zaak wordt intern afgehandeld. Natuurlijk zou ik niet graag zien dat het nog een keer gebeurt, maar zoals gezegd: er was een reden dat Eden daar gespot werd.”

Martínez onderstreepte verder nog eens het belang van Hazard als speler voor de nationale ploeg. “Hij is nog steeds belangrijk voor ons. Met zijn ervaring, zijn invloed op tegenstanders, zijn vermogen ook om een man uit te schakelen en gevaar te creëren. In dat opzicht is hij nog altijd een van de beste spelers ter wereld”, aldus de bondscoach.

“Wel moeten we ons afvragen of hij nog de volle 90 minuten aankan en of zeven wedstrijden op korte tijd een goed idee zijn. Iedereen weet dat Eden al heel lang geen of weinig wedstrijden heeft gespeeld en dat heeft gevolgen. Het was in de voorbije Nations League-wedstrijden altijd het plan om hem twee keer een uur te laten spelen.”

“Hij slaagt er altijd in om de ploeg te helpen. Ik maak de balans op net voor het WK, vandaaruit bekijken we welke rol hij kan spelen. Ik zie hem in elk geval niet als een valse negen of een nummer tien die centraal staat. Ik zie in Eden een speler die links moet spelen en in het spel komt. Dat is de beste Eden Hazard. Ik zie in hem ook geen joker die vanaf de bank het verschil moet maken.”

