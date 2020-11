Roberto Martínez krijgt taart voor 50ste interland: “Of we iets goed te maken hebben? Natuurlijk!” - Lukaku nog onzeker

Speciale gelegenheden vragen om cadeautjes en dus trok VTM-journalist Jarno Bertho met taart naar Roberto Martínez. Mét chocolade, de favoriete soort taart van de bondscoach. “Ik ben slechts het gezicht van een groot team”, bleef Martínez bescheiden. Perschef Stefaan Van Loock nam de taart mee naar z'n kamer. “Zorg dat ze er nog uit komt”, grapte de bondscoach.

Wat betekent de 50ste wedstrijd als Belgisch bondscoach voor Martínez? “In het voetbal is het moeilijk om stil te staan bij een mijlpaal, want dat is het wel. Nu zijn we gefocust op de wedstrijden tegen Engeland en Denemarken. We willen zo sterk als we kunnen eindigen. Ik haal wel voldoening uit al het harde werk. In internationaal voetbal is 50 wedstrijden een groot aantal. Op clubniveau kun je dat in één seizoen bereiken.”

Naast de taart had VTM Nieuws nog een verrassing voor Roberto Martínez in petto. De Spanjaard kreeg de felicitaties aan zijn adres te zien, onder meer van echtgenote Beth en dochter Luella. “Het is geweldig om te zien dat ze me steunen. Voor mijn dochter is het een extra bijzonder verhaal. Zij is geboren in Engeland en voor haar is het lastig om Engeland niet te zien winnen. Zo zie je hoe speciaal de Rode Duivels zijn voor haar. Ik ben heel gelukkig.”

Lukaku nog onzeker

Vorige maand gingen de Rode Duivels met 2-1 onderuit op Wembley tegen Engeland. Vindt Martínez dat de nationale ploeg iets goed te maken heeft? “Natuurlijk! De prestatie was niet af. De eerste helft was zo goed als we willen zijn: we gaven niet veel weg en creëerden zelf wel wat. In de tweede helft daarentegen gaven we meer ruimte weg. We moeten leren van die wedstrijd.”

Over Lukaku kon de bondscoach nog geen uitsluitsel geven. De spits van Inter Milaan trainde tot nog toe individueel. Geraakt Big Rom fit voor de wedstrijd tegen Engeland morgen? “We zullen het vandaag zien op de training. De signalen waren goed, hij heeft hard gewerkt.”

