Roberto Martínez komt terug op scherpe uithaal: “De VAR is een fantastisch instrument, maar het wordt niet correct gebruikt”

Rode DuivelsDe woede is bekoeld, maar de mening is niet veranderd. Roberto Martínez kwam aan de vooravond van Polen-België terug op de scherpe uithaal richting VAR na de uitmatch in Wales. “De videoref is een fantastische tool, maar wordt verkeerd gebruikt. Als bondscoach is het mijn taak om dit onder de aandacht te brengen”, vertelt hij aan Gilles De Bilde. Martínez sprak in bovenstaande video ook over de povere 4 op 9 en wie zeker zal spelen morgen.

Roberto Martínez kwam aan de vooravond van Polen-België terug op de forse uitlating richting de VAR na de uitmatch tegen Wales. “Ik heb nog steeds dezelfde mening. Het is een visie die ik al enkele jaren heb. De videoref zou een fantastisch instrument moeten zijn om de scheidsrechters te helpen. Maar het gebruik van het systeem is niet correct. Ik vertrouw het niet, ik hou er niet van. De VAR moet de wedstrijdleiding vooruithelpen, niet tegenwerken. Ik kan je beelden tonen waar wij over beschikken (bij de 1-1, red.). Voor ons zijn deze erg duidelijk... Als bondscoach van de nationale ploeg moet ik dergelijke zaken onder de aandacht brengen. Dat is mijn taak. Met de technologie die de dag van vandaag bestaat moeten we op zoek naar betere software.”

Quote Voor onze standaar­den is 4 op 9 niet genoeg. Maar je ziet dat ook Frankrijk, Spanje en Nederland ups en downs hebben. Dat is normaal in deze periode van het jaar. Roberto Martínez.

Zaterdag wou de Spanjaard door de hetze rond de gelijkmaker geen sportieve analyse maken. Nu wel. “Na de 0-1 hadden we de match beter moeten managen, maar we lieten - mede onder impuls van de fans - toe dat Wales weer in zichzelf ging geloven. Morgen wordt weer zo’n wedstrijd. Er zullen 50.000 fans in het stadion zitten en dan weet je dat je geconcentreerd moet blijven. We moeten maken dat we de situatie beter kunnen controleren.”

Volledig scherm Roberto Martínez bij Gilles De Bilde. © VTM

België heeft nu 4 op 9 in de Nations League. “Voor onze standaarden is dat niet genoeg. Maar je ziet dat ook Frankrijk, Spanje en Nederland ups en downs hebben. Dat is normaal in deze periode van het jaar. Het belangrijkste is dat we in de running blijven. Morgen krijgen we een nieuwe kans. Alles blijft mogelijk. En ter voorbereiding van het WK zijn er wel degelijk stappen gezet.”

Wie speelt?

Wie wellicht niet speelt, is Leandro Trossard. Hij kreeg een trap tegen de enkel. Simon Mignolet staat zeker in doel. En voorts? “Ik ga niet té veel wisselen, maar er zullen zeker wijzigingen zijn. Misschien 5 à 6 veranderingen tegenover zaterdag, maar in vergelijking met de match thuis tegen Polen zullen het vooral dezelfde namen zijn. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen goed uit dit kamp komt. Dat sommigen vroeger naar huis mochten? Dat hing van het individuele programma van de spelers in kwestie af. Vooraf hadden we bepaald dat Boyata, Carrasco en Meunier bijvoorbeeld maar twee matchen volledig zouden meedraaien.”

Volledig scherm Martínez op training. © BELGA