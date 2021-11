Roberto Martínez: “Ik maak me pas zorgen als Eden Hazard niet meer geniet van het voetbal”

“Het is een ongewone situatie. We hadden niet verwacht dat het zo zou uitdraaien”, zegt Martínez in een gesprek met Gilles De Bilde. “Maar dat is nu eenmaal voetbal. Ik heb wel gezien dat hij medisch in orde is. Hij is helemaal fit. We hebben een goed contact met Real Madrid. We weten dat hij extra werk verricht om zo fit mogelijk te blijven. Eden wil er alles aan doen om zijn hoogste niveau te halen. Deze interlandperiode is een mooie kans om te spelen. Of ik me zorgen maak? Het is geen ideale situatie. Maar we maken ons pas zorgen wanneer Eden niet meer geniet van het voetbal. Nu is dat nog steeds het geval. Ik geloof dat hij het seizoen sterk kan eindigen.”