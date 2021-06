Roberto Martínez: “Ik ga wissels doorvoeren. Of Lukaku start? Die keuze heb ik nog niet gemaakt”

Rode DuivelsNaast Eden Hazard sprak ook Roberto Martínez de natie toe, daags voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Finland. En geheel zoals we dat van de Spanjaard gewoon zijn, liet die niet té veel in zijn kaarten kijken. “Er zullen wissels zijn. Maar steeds met een goeie reden.”

Eerder had Martínez al prijsgegeven dat én Thomas Vermaelen, én Axel Witsel, én Kevin De Bruyne én Eden Hazard aan de wedstrijd zullen beginnen en ook vandaag bevestigde hij nogmaals dat er wel wat wissels zullen zijn. “Dat zal zeker het geval zijn, want het is onze derde match in negen dagen. We moeten iedereen voorbereiden voor de knock-outfase. Iedereen moet een beetje ervaring hebben op het toernooi tegen dan. Dat is belangrijk om in de knock-outfase er te staan. Er zullen dus wissels zijn, maar steeds met een goeie reden.”

Waarna er enkele individuele spelers uitgelicht werden:

- “Of Romelu Lukaku speelt? Hij wil elke match winnen en is nooit egoïstisch. Hij zit in een geweldige vorm, maar ik heb nog niet beslist of hij zal spelen. Dat is voor morgenvroeg.”

- Jérémy Doku heeft alles gedaan om deze selectie te verdienen. Hij presteert veel beter dan zijn leeftijd doet vermoeden. Hij is matuur en geniet van elke seconde hier. Ik kan je niet vertellen of hij zal spelen, maar hij heeft er zeker alles aan gedaan.”

- “Iedereen in dit team verdient het om minuten te maken. Soms moeten er keuzes gemaakt worden in functie van de wedstrijdomstandigheden en dus kan ik niet garanderen dat iedereen zal spelen. Maar in doel is het niet de bedoeling om het momentum weg te halen. Dat is belangrijk. Thibaut Courtois start gewoon morgen.”

- “Hans Vanaken heeft niets verkeerd gedaan, maar we kunnen maar 23 spelers op het blad zetten. En zijn positie was al zeer goed bezet en ik heb dat ook met hem besproken. Maar morgen zit hij zeker bij de selectie.”

“Finse kwalificatie zou zeer verdiend zijn”

Verder benadrukt Martínez dat er geen sprake is van onderschatting. “Deze spelers hebben geen motivatie nodig om te spelen, zeker niet op een toernooi. Elke speler wilt elke minuut spelen. Niemand vraagt om te rusten. De toewijding van deze spelersgroep is onze grote sterkte. Deze situatie is een luxeprobleem voor mij als coach”, zegt Martínez, die Finland goed bestudeerd heeft. “De rollen in hun team zijn duidelijk. Ze kennen elkaar en weten wat elkaars sterktes zijn. Zij zullen ervan genieten om zich misschien te kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. In beide matchen tegen Denemarken en Rusland heb je gezien dat ze een zeer competitief team zijn. Ze zullen er alles aan doen om zich te kwalificeren en dat zou zeer verdiend zijn.”

“Of ik teleurgesteld zou zijn als we niet als eerste eindigen? Ik zou vooral zeer teleurgesteld zijn als we morgen niet op niveau zijn. Als je wint, groei je elke keer. Als je verliest, is het duidelijk dat je niet goed genoeg was. En in dat laatste geval zal ik zeer teleurgesteld zijn morgen.”

