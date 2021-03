Roberto Martínez haalt Sambi Lokonga en Mangala bij Rode Duivels, Lukaku (voorlopig) in selectie

Rode DuivelsRomelu Lukaku zit (voorlopig) in de selectie van de Rode Duivels voor de WK-kwalificatieduels tegen Wales (24/3), Tsjechië (27/3) en Wit-Rusland (30/3). “Het is afwachten of Romelu nog kan aansluiten”, aldus Roberto Martínez. De bondscoach roept Orel Mangala (23) en Albert Sambi Lokonga (21) op als opties voor de ‘nummer zes’.

Door de coronaperikelen bij Inter leek het quasi zeker dat Romelu Lukaku niet zou kunnen aansluiten bij de Rode Duivels, maar Martínez neemt zijn topschutter voorlopig toch nog op in de selectie. “We bekijken het dag per dag. Het is afwachten of hij zich uiteindelijk bij de selectie zal kunnen voegen. Alles hangt af van zijn volgende coronatest. Ik hoop dat we geluk hebben en Romelu nog naar de nationale ploeg kunnen halen.” De vijf spelers uit de Bundesliga - Casteels, Mangala, T. Hazard, Meunier en Boyata - zijn beschikbaar voor Wales en Wit-Rusland. Alleen het duel in Tsjechië zullen zij moeten missen wegens de restricties opgelegd door de Duitse autoriteiten.

Quote Mangala en Lokonga zijn twee specifieke profielen. Ze passen heel goed in wat we zoeken. Roberto Martínez

U leest het: Martínez heeft Orel Mangala van VfB Stuttgart, opgeroepen. Hij moet, net als Anderlecht-speler Sambi Lokonga, meer opties bieden op de ‘nummer zes’ nu Axel Witsel geblesseerd is. In eerste instantie kijkt de bondscoach echter naar Dendoncker om die rol in te vullen. “Mangala en Lokonga zijn twee specifieke profielen. Ze passen heel goed in wat we zoeken. Het zijn jonge spelers die veel stappen vooruit hebben gezet. Ze verdienen deze selectie.”

Centraal achterin maakt Thomas Vermaelen weer zijn opwachting. “Hij is beschikbaar voor de eerste twee wedstrijden (tegen Wales en Tsjechië, red.). Daarna reist hij terug naar Vissel Kobe en zal Thomas in quarantaine moeten”, aldus Martínez.

De Spanjaard had het op zijn persconferentie ook over Eden Hazard, voor wie het EK een race tegen de klok lijkt te worden na zijn nieuwe blessure. “Eden voelt zich goed. Hij heeft de teleurstelling snel doorgespoeld. Hij focust zich nu al op het volgende doel en kijkt ernaar uit om terug volledig fit te zijn. Of hij klaar zal geraken voor het EK? Het belangrijkste is dat hij volledig fit wordt. Ik heb er vertrouwen in dat het kan.” Dat de Belgische voetbalbond nauw samenwerkt met Real Madrid, benadrukte Martínez nog. “Wij staan achter de beslissing om geen operatie te laten uitvoeren. Eden is nu al begonnen aan zijn revalidatie.”

De volledige selectie:

Doelmannen: Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers/Eng)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Jason Denayer (Lyon/Fra), Dedryck Boyata (Hertha BSC/Dui), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/Jap), Jan Vertonghen (Benfica/Por)

Middenvelders: Timothy Castagne (Leicester City/Eng), Nacer Chadli (Basaksehir/Tur), Thomas Foket (Stade Reims/Fra), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui), Thomas Meunier (Borussia Dortmund/Dui), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita), Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Dennis Praet (Leicester City/Eng), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Orel Mangala (Stuttgart/Dui), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht)

Aanvallers: Yannick Carrasco (Atletico Madrid/Spa), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Jérémy Doku (Stade Rennais/Fra), Dries Mertens (Napoli/Ita), Leandro Trossard (Brighton/Eng), Yari Verschaeren (Anderlecht), Michy Batshuayi (Crystal Palace/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Romelu Lukaku (Inter Milaan/Ita), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa)

