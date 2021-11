Roberto Martínez haalt Dante Vanzeir en Wout Faes erbij, ook Divock Origi keert terug voor tweeluik Estland-Wales

Rode DuivelsQatar, here we come ? Mét Dante Vanzeir en Wout Faes. Bondscoach Roberto Martínez geeft het duo een eerste kans bij de grote jongens. De Rode Duivels hebben de kwalificatie voor het WK eind volgend jaar nagenoeg op zak. Volgende week moet de kroon op het werk tegen Estland (13 november) en Wales (16 november).

Het lag in de lijn der verwachtingen en het kon eigenlijk ook nie meer uitblijven, zeker nu Romelu Lukaku en Michy Batshuayi geblesseerd zijn. Dante Vanzeir heeft van Roberto Martínez een plaats gekregen in zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels van de Rode Duivels tegen Estland en Wales. Vanzeir doorliep verschillende jeugdselectie en mag zich nu voor het eerst Rode Duivel noemen.

Ook Wout Faes (Reims) is erbij. De centrale verdediger toonde zich volgens Martínez “een betrouwbare leider” in de Frans competitie. “Wout is zeker nog geen afgewerkt product, maar zette de voorbije twee jaar grote stappen. Hij heeft bijna elke minuut gespeeld en deze selectie is dan ook een beloning voor dat harde werk.”

“De evolutie van Dante is ook impressive”, aldus Martínez. “Hij schrijft een mooi verhaal in België met de promotie, de topschutterstitel in 1B en nu de leiding in de Jupiler Pro League met Union. Hij heeft zich op een consistente manier ontwikkeld. Nu ik twee aanvallers gebleseerd heb, is het een goed moment om mee te gaan.”

Martínez ging ook dieper in op de rol van Vanzeir. “Dante is uiteraard een aanvaller, maar hij is heel mobiel. Het gebeurt niet vaak in het moderne voetbal dat spitsen vaker diep gaan dan de bal in de voet te vragen. Dante doet dat wél. Ik zag ook beelden van zijn matchen op het WK U17 in Chili. Hij bracht de ploeg telkens iets bij.”

VIDEO: Roberto Martínez over Dante Vanzeir en Wout Faes

Uiteraard kwam er ook nog een obligate vraag over Eden Hazard op de persconferentie rond de selectie. “Hij speelt niet zoveel als we met z'n allen hadden gedacht, maar we hebben een goeie relatie met de medische staf van Real Madrid en we weten dat hij volledig fit is”, aldus de bondscoach.

“Eden werkt hard en heeft vooral minuten nodig. Daarom is het goed dat hij naar hier komt. We hebben een positief gevoel en denken dat deze interlandbreak wel eens een goeie aanzet kan zijn voor de rest van zijn seizoen. Ik kijk ernaar uit om hem te zien spelen.”

Tot slot nog één hangijzer: wie moet Romelu Lukaku (en Michy Batshuayi) vervangen in de spits? Christian Benteke startte maar één keer in de voorbije 58 interlands, Divock Origi was er ook lange tijd niet bij. “Op Christian kon ik altijd rekenen, dit kan een belangrijke week worden voor hem.”

“En Divock speelt niet genoeg in clubverband. Maar de momenten dat hij in actie komt, heeft hij telkens wel voor iets extra’s proberen zorgen. Hij is ondanks alles ook nog altijd een heel jonge speler.”

VIDEO: Roberto Martínez over de situatie van Eden Hazard

