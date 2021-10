Roberto Martínez: “Er is niets met Barcelona, maar je weet nooit wat morgen brengt”

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martínez geeft deze middag zijn selectie van 23 spelers voor de Final Four in de Nations League van volgende week in Italië. Thomas Vermaelen zal er niet bij zijn, wegens de Japanse corona-maatregelen.

Na de nederlaag van Barcelona in de Champions League tegen Benfica wordt Martínez in de Spaanse pers andermaal in verband gebracht met een overstap naar Catalonië na de interlandbreak. Daar zou hij dan Ronald Koeman opvolgen, die hém opvolgde destijds bij Everton.

“Er is helemaal niets”, weerlegt Martínez. “Er zijn geen contacten.”Nochtans is zijn boezemvriend Jordi Cruijff ‘technisch raadgever’ van Barça-voorzitter Laporta. “De basis van mijn vriendschap met Jordi is dat wij privé van het professionele scheiden. Ik heb Jordi op geen enkel moment gevraagd wat mijn situatie is in Barcelona. Ik geloof ook niet dat hij de rol heeft om een eventuele nieuwe trainer aan te stellen.”

Martínez zegt ook emotioneel niet meer of minder te zijn aangetrokken tot FC Barcelona omdat hij een Catalaan is. “Een coach mag zich nooit emotioneel binden aan een club of een land of een cultuur. Mijn vrouw is Schotse, ik heb in Wales gespeeld, ik ben een Spanjaard... – op die manier had ik al vaak emotioneel moeilijke matchen moeten kennen. Dat mag je als coach niet toelaten. Ik volg Barcelona niet speciaal. Ik zag ze zelfs niet aan het werk tegen Benfica – ik was op Juventus-Chelsea in de plaats om er Lukaku aan het werk te zien.”

Martínez focust zich volop op de Rode Duivels: “Ik zou het geweldig vinden, mochten we ons als eerste Europese land kunnen plaatsen voor het WK in Qatar. Dat is de uitdaging na de finale van de Nations League.” Máár... “In voetbal weet je nooit wat morgen brengt. Ik sta elke ochtend op alsof ik voor België werk tot de laatste dag van mijn contract, maar ik besef dat veel omstandigheden onderweg kunnen gebeuren.”

