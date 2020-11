Roberto Martínez bevestigt nieuw experiment en sluit niet uit dat Eden Hazard later nog aansluit

En zo is er toch nog wat hoop voor de aanvoerder van onze nationale ploeg. “Ik heb hem aan de lijn gehad, hij was teleurgesteld want hij voelde zich heel goed. Zijn blessure lijkt helemaal verleden tijd en hij was klaar om naar de nationale ploeg te komen. Maar nu is er dus het covidprotocol”, aldus Martínez, die de deur evenwel op een kier laat staan. “Ik kan nog niet veel zeggen, maar ik sluit niet uit dat hij later in deze interlandperiode nog aansluit. We bekijken het van dag tot dag, maar we willen niks uitsluiten. Alles hangt af van hoe zwaar het virus hem te pakken heeft.”