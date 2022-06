RETRO. De derby die in het teken stond van de rel tussen Kluivert en Staelens: “Lorenzo hoefde zich toch niet zomaar laten uitschelden?”

RODE DUIVELSGemompel, het vermanende vingertje en de elleboogstoot. Het is de Derby der Lage Landen van het WK in 1998 in een notendop. De hoofdrolspelers van de tien seconden durende scène kent u al lang: Patrick Kluivert en Lorenzo Staelens. “Achteraf hebben we er veel om gelachen.”