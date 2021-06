Recreatiesporter kan revalideren naast Rode Duivels: “In Engeland is dat alleen weggelegd voor de elite”

Om patiënt te worden van Kristof Sas moest je vroeger stevig uit de bocht bij Ronse, en hopen dat hij als spoedarts van dienst was in het AZ Glorieux. Tegenwoordig heeft Sas als sportarts zitdagen in Gent, Brussel en Antwerpen. “Ik heb mijn werk als spoedarts afgebouwd, om me toe te leggen op de combinatie van mijn twee grote passies: sport en geneeskunde”, zegt de 45-jarige dokter die zelf nog in eerste klasse speelde. “Ik ben blij dat ik als teamarts bij de Rode Duivels op het hoogste niveau mag werken. Maar ik wil mijn kennis niet enkel ter beschikking stellen van topatleten. Het is even interessant om een verdraaide knie te behandelen van een speler uit derde provinciale. Alleen is er frustratie dat je amateursporters niet altijd direct kan helpen. Ik probeer de ongelijkheid weg te werken, maar iemand met een chronische probleem moet vier tot zes weken geduld opbrengen”.