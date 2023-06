Recordinternational Jan Vertonghen over het afzeggen van Courtois: “Ik wist niet dat het zo diep zat bij Thibaut”

“Er wordt veel over gesproken - zeker weten.” Recordinternational Jan Vertonghen (36) over de zaak-Courtois . “Het groepsproces kent ook zijn belang en dat is verstoord.”

KIJK. Vertonghen over de zaak-Courtois: “Dit is zeker niet ideaal”

“Enjoy.”

Domenico Tedesco grijnsde na zijn persconferentie eens naar Vertonghen. Hij wist ook dat de verdediger de ene na de andere vraag zou krijgen over het ontbreken van Thibaut Courtois. Dat was gespreksonderwerp nummer één tussen Brussel en Tallinn. “Ik ben verrast, zoals de meeste jongens in de ploeg.”

Vertonghen sprak zonder filter. Gaf zijn mening, vertelde zonder omwegen hoe hij naar de situatie kijkt. “Er wordt veel over gesproken - zeker weten. Het begon eerst met wat geruchten. Hier en daar hoor je iets. En uiteindelijk wordt het verhaal dan bevestigd door de bondscoach. Zoiets leeft, hé. Het is een onderwerp in de groep. Elke speler die op deze manier vertrekt, brengt iets teweeg. Al zeker als dat iemand is die zo belangrijk is voor ons. Ik had na Oostenrijk geen signalen opgevangen - ik was niet de hele tijd in de kleedkamer -, andere jongens wel. Het was schrikken.”

Volledig scherm © Photo News

Vertonghen staat bekend om zijn liefde voor de nationale ploeg. Of hij begrip heeft voor de beslissing van Courtois? “Het is niets wat ik zou doen”, zei hij. Om er met een kwinkslag aan toe te voegen. “Maar ik ben nooit beste doelman van de wereld geweest en ik het zal ook nooit worden. Kijk: iedereen weet hoe ik over de Rode Duivels denk. Ik vind het geweldig om voor mijn land te spelen. Ik heb een paar keer in de situatie gezeten waarin Thibaut nu zit. Nog niet zo heel lang geleden zelfs. Je verwacht om aanvoerder te zijn en dan word je het toch niet. Dat is niet zo tof om te horen, het doet iets met jouw eer. Alleen heb ik er nooit aan gedacht om om die reden te stoppen bij de Duivels. Je probeert dat een plaats te geven. Ik wist niet dat het zo diep zat bij Thibaut. Ik heb hem er ook nog niet over gesproken. (Denkt na) Het is sowieso een jammerlijke situatie.”

Natuurlijk heb je Thibaut er altijd liever bij. Maar het groepspro­ces kent ook zijn belang en dat is nu toch wel verstoord. Er zal een oplossing voor moeten gevonden worden. Jan Vertonghen

De vraag is nu: hoe moet het verder met Courtois bij de nationale ploeg? Vertonghen: “Hij is een superbelangrijk onderdeel van de groep. Natuurlijk heb je hem er altijd liever bij. Maar het groepsproces kent ook zijn belang en dat is nu toch wel verstoord. Er zal een oplossing voor moeten gevonden worden. Na de wedstrijd in Estland kunnen we alles een paar maanden laten bekoelen. Al is het wel een serieuze deuk.”

Het ging nadien nog even over het sportieve. Voor de volledigheid: Vertonghen is fit en kan spelen in Tallinn. “Ik zat in een nieuwe situatie. Het missen van de Europe play-offs (met Anderlecht, red.) heeft er voor gezorgd dat ik hier zonder wedstrijdritme aanwezig ben. Ik sukkelde bovendien al even met een enkelblessure. Die was erger dan gedacht, waardoor ik niet zo snel kon trainen. Oostenrijk kwam te vroeg. Nu ben ik wel fit. Maar het blijft een feit dat ik bijna twee maanden niet gevoetbald heb. Hopelijk is dat niet zichtbaar of voelbaar.”

Een lachje volgde. En weg was hij. Hopelijk heeft hij er toch een beetje van kunnen genieten.

KIJK OOK. Tedesco: “Heb op Thibaut proberen inpraten”

Volledig scherm © Photo News