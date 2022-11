REACTIES. Vertonghen streng na pijnlijke nederlaag: “Er gaat veel door m’n hoofd nu, dingen die ik buitenskamers best niet zeg”

Jan Vertonghen staarde wezenloos voor zich uit. Wist niet goed wat zeggen achteraf bij de rechtenhouder. En was (terecht) kritisch. “Op zich stond het wel goed, want we gaven weinig weg. Maar uiteindelijk slikten we wel twee identieke goals op spelhervatting, twee keer aan de eerste paal. Ballen die er nooit in mogen. De eerste keer kwamen we nog goed weg (afgekeurd voor buitenspel, red.), de tweede keer niet meer. Er gaat zo veel door m’n hoofd nu, dingen die ik buitenskamers beter niet zeg. We creëerden volgens mij geen enkele kans. Waar het fout liep? (cynisch) Waarschijnlijk vallen we ook slecht aan omdat we te oud zijn, dat zal het nu weer zijn zeker? We hebben veel kwaliteit voorin, maar Marokko ook, en bij hen kwam het er vandaag beter uit. Dit is heel frustrerend.”