REACTIES. Tedesco niet blind voor matige spel van Rode Duivels: “Hadden het altijd sneller moeten afmaken”

“We hadden deze wedstrijd altijd sneller moeten afmaken.” Bondscoach Domenico Tedesco wilde na afloop van de glansloze zege in Azerbeidzjan het matige spel van de Rode Duivels niet alleen op de staat van het veld steken. “Als je geen tweede keer scoort, blijft de tegenstander altijd hopen. Ze hebben goed gevochten. Maar het is zo dat we, zeker in de eerste helft problemen hadden met het veld. Je zag vooral veel technische moeilijkheden. Desondanks hadden we genoeg kansen om de tweede goal te scoren.”

Toch was Tedesco ook niet blind voor het gevaar dat de Azeri’s creëerden. De Rode Duivels kwamen een paar keer goed weg. “Vooral op voorzetten kwamen we in de problemen. We hebben de kwaliteiten om die te ontmijnen. Daar moeten we over praten.” Wat de bondscoach nog meeneemt van deze match? “Een overwinning geeft altijd vertrouwen. We zijn blij dat we deze moeilijke trip hebben afgerond.”