REACTIES. Tedesco: “Het was te weinig in de eerste helft” - Lukebakio: “We wisten dat het geen makkelijke match zou worden”

Een gelijkspel voor de Rode Duivels tegen Oostenrijk, in een partij die twee gezichten had. Wat hadden de bondscoach en de spelers na de match te vertellen?

KIJK. Domenico Tedesco: “Na de 0-1 ben ik tevreden met een punt”

“De eerste helft was oké, tot aan het doelpunt”, weet Tedesco. “Na het doelpunt, voelde ik dat deze ploeg nog een nieuwe ploeg is en het niet gewend is om achter te komen. Het was de eerste keer dat de tegenstander 0-1 voorkwam en dat voelden we. Naar mijn gevoel was het te weinig in de eerste helft.”

“Na de 0-1 ben ik tevreden met een punt. De treffer van Lukaku was een belangrijke goal, want anders zou Oostenrijk nu negen punten gehad hebben. Nu hebben zij er zeven en wij vier en alles is oké. Nu moeten we eerst deze wedstrijd analyseren en dan hebben we twee dagen om te herstellen en ons voor te bereiden op het treffen met Estland.”

KIJK. Dodi Lukebakio: “Dinsdag moeten we de drie punten nemen tegen Estland”

Dodi Lukebakio wond er geen doekjes om na het gelijkspel tegen Oostenrijk. “We wisten dat het geen makkelijke match zou worden. Het was lastig weer om te voetballen. Warm. We moesten er wat in komen, maar we hebben geprobeerd om tot op het einde te pushen.”

“We moeten eens analyseren wat precies fout ging, maar ik denk dat we vooral efficiënter moesten zijn. We hadden zware benen aan het eind van een lang seizoen. Maar goed, geen excuses. Dinsdag moeten we de drie punten nemen tegen Estland.”

KIJK. Jérémy Doku: “We kwamen om te winnen”

Jérémy Doku was wat ontgoocheld na de wedstrijd. “We kwamen hier om te winnen. Die tegentreffer kwam uit het niks. Wij hadden veel kansen, maar we hebben ze helaas niet afgemaakt. Ik ben tevreden over mijn prestatie, maar de laatste pass ontbrak te vaak. De coach weet wat mijn kwaliteiten zijn. Ik was dus niet verrast dat ik aan de aftrap stond.”

KIJK. Youri Tielemans: “Oostenrijk is een sterke tegenstander”

In de absolute slotfase spatte een afstandsschot van Youri Tielemans uiteen op de dwarsligger. “Heel jammer. Ik zag hem binnengaan, maar helaas. Oostenrijk is geen gemakkelijke tegenstander. We kregen een ongelukkig doelpunt tegen. Frustrerend, want het was geen corner. Er is wel wat ontgoocheling, want thuis willen we winnen. We moesten rustiger blijven voor doel.”