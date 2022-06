REACTIES. Simon Mignolet: “Er zijn geen excusus voor deze nederlaag” - Jan Vertonghen: “We misten stootkracht na uitvallen Lukaku”

Simon Mignolet verving de geblesseerde Thibaut Courtois. De doelman van Club Brugge was kansloos bij de vier tegendoelpunten. “We beleefden een moeilijke avond en konden geen aanspraak maken op een punt of een overwinning. Nederland was de betere ploeg. Aan de rust hebben we wat proberen bij te sturen, maar dat tweede tegendoelpunt viel snel.”

“Voor deze nederlaag zijn er geen excuses. Je krijgt de kans om tegen Nederland te spelen en die opportuniteit moet je met beide handen grijpen. In de aanloop naar het WK was de wedstrijd van vanavond en de resterende wedstrijden in de Nations League goede kansen om ons te meten. We moeten hieruit leren en zaken meenemen naar de voorbereiding van het WK in Qatar.”



Volledig scherm © ANP

Jan Vertonghen: “Een zeer pijnlijke nederlaag”

“Een zeer pijnlijke nederlaag. We begonnen nochtans niet slecht. Vooral via de linkerkant kwamen we er enkele keren goed door. We misten stootkracht na het uitvallen van Romelu. De Nederlanders hebben een even zwaar seizoen achter de rug als wij. Dat mag geen excuus zijn. Het fysieke gedeelte is niet de tekortkoming van vanavond. We hadden vooral moeilijkheden om de uitzakkende spits onder controle te houden. Deze nederlaag zet ons met beide voetjes op de grond. Het is duidelijk dat we hard zullen moeten blijven werken.“

Volledig scherm © Photo News