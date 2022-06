REACTIES. Roberto Martinez: “Wat we nodig hadden om het WK voor te bereiden - Simon Mignolet: “Er zijn geen excusus voor deze nederlaag”

Roberto Martinez: “Duidelijk waaraan we moeten werken”

“Dit is wat we nodig hadden om het WK voor te bereiden. Het is een hard resultaat, maar het is duidelijk waar we aan moeten werken. Het WK start pas in november, maar met de nationale ploeg is dat al binnen 17 dagen. We zullen op een specifieke manier moeten werken. Het uitvallen van Lukaku was een tik. Vanaf dan werd het een moeilijkere match. Het is duidelijk waaraan we moeten werken. We moeten de Nations League gebruiken om het WK voor te bereiden. We begonnen goed en vonden ruimtes. Daarna werd het fysiek moeilijk door spelers die niet veel gespeeld hebben. Het resultaat is het gevolg van al deze aspecten. De ploeg is blijven werken. Onana is een nieuw gezicht. Het was de perfecte match om hem te integreren. We moeten blijven bouwen aan een ploeg richting het WK.