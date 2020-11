REACTIES. Michy Batshuayi: “Iedereen weet hoe moeilijk ik het heb in clubverband, maar hier vind ik stabiliteit”

In clubverband loopt het stroef, maar bij de Rode Duivels blijft Michy Batshuayi aan de lopende band scoren. “Het is een opluchting om te spelen hier, iedereen weet hoe moeilijk ik het heb op clubniveau”, zei de doelpuntenmaker voor de VTM-micro. “Dit was een zeer moeilijke wedstrijd, vooral tegen een heel fysieke tegenstander. Het is belangrijk dat we hier alsnog de zege pakken vandaag.”

Lukebakio: “Ik heb hier heel lang op gewacht”

Dodi Lukebakio vierde z’n debuut tegen Zwitserland: “Ik ben heel tevreden, dit is een droom. Ik heb hier heel lang op gewacht, maar dit is nog maar het begin”, zei hij na afloop van de wedstrijd. “Ik hoop dat het nog verder zal gaan, daar zal ik alleszins alles voor geven. ‘t Was genieten tot op het einde, ook al was ik niet altijd even gelukkig in mijn acties. Hopelijk maak ik ze de volgende keer beter af. Wat dit betekent voor de toekomst? Dat moet je vragen aan de coach, ik hoop op nieuwe kansen. Ik ga hard blijven werken. Of het EK een doel is? Natuurlijk, ik ga er alles voor geven om erbij te zijn.”

Praet: “Het was een heel pittige oefenmatch”

Dennis Praet kwam vanavond een beetje thuis aan Den Dreef: “’t Is altijd speciaal om hier te voetballen, ik ben hier geboren en getogen. Het was een heel pittige oefenmatch, met twee ploegen die hard speelden. Maar ik ben blij dat we konden winnen tegen een toch hele sterke tegenstander. Zij begonnen heel scherp, met heel hoge druk, waardoor het soms moeilijk was om eruit te komen. De tweede helft ging het wel beter.”

