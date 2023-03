REACTIES. Lukebakio: “Wil mezelf nog meer in de kijker spelen” - Bakayoko: “Als ik mijn kans krijg, moet ik die grijpen”

Dodi Lukebakio werd na zijn twee assists verkozen tot man van de match. “Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben”, steekt Lukebakio van wal. “We wilden goed starten en dat is gelukt. Dat ik twee keer in de rol van aangever kon kruipen, is fantastisch. Ik zat vandaag erg goed in de wedstrijd. Ik kreeg het vertrouwen van de coach en heb gedaan wat ik kon. Ik probeer elk jaar progressie te maken. Ik wil mezelf nog meer in de kijker spelen en daarom kijk ik uit naar de volgende wedstrijden. Het is jammer dat ik niet mee mocht naar het WK, maar ik heb mij er intussen bij neergelegd.”

“Het ging goed”, aldus Wout Faes. “Iedereen wist wat hij moest doen - de uitleg van de coach was kort en bondig, maar ook duidelijk. We hebben niet veel tijd gehad, maar we zijn profs en kunnen ons aanpassen. Die bal van de lijn halen was cruciaal, voor de rest niet zijn we niet heel veel in de problemen gekomen. Of dit een examen was? We hebben in een uitmatch tegen een goede ploeg een mooi resultaat neergezet en een goede wedstrijd gespeeld. Nu gaat de riem er zeker niet even af. Er is een nieuwe coach en iedereen wil zich bewijzen.”